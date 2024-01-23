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Надеждин рассказал о сборе подписей для статуса кандидата в президенты РФ

Надеждин: штаб продолжает собирать подписи для статуса кандидата в президенты РФ

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Борис Надеждин сообщил, что его штаб продолжает собирать подписи российских граждан для получения им статуса кандидата на должность президента Российской Федерации. Слова политика приводит РИА Новости.

По словам Надеждина, собрано уже больше 100 тысяч подписей, но его команда поставила цель собрать 150 тысяч подписей. Сбор подписей продолжится еще три дня, чтобы «из этих 150 тысяч отобрать самое хорошее».

Сейчас штаб рассчитывает перейти к нотариальному оформлению подписей для подачи, уточнил политик. На это потребуется около недели, крайний срок — 31 января. В этот день команда Надеждина и планирует подать подписи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Ранее Машков анонсировал большое собрание доверенных лиц Путина.

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