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В Госдуму внесут законопроект о статусе священников в зоне СВО

Матвиенко: в ближайшее время Совфед внесет законопроект о статусе священников

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Совет Федерации в ближайшее время собирается внести в Госдуму законопроект о статусе священнослужителей в зоне спецоперации, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания Матвиенко обратилась к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, пообещав внести такой проект закона.

«Мы в ближайшее время внесем законопроект о статусе священников, представителей других религий, которые выполняют свой долг на линии специальной военной операции, вносят свой огромный вклад в нашу победу. Мы обязательно такой закон внесем, посоветуемся с вами по его содержанию», — сказала она.

Спикер Совфеда поблагодарила патриарха за выступление, она пообещала рассмотреть выдвинутые им предложения.

Глава Русской православной церкви (РПЦ), в частности, призвал рассмотреть возможность принятия закона в России о досрочной пенсии для многодетных родителей. Он обратил внимание, что сейчас на пенсию все выходят одинаково — и многодетные матери, и матери без детей.

Патриарх также призвал запретить мобилизацию многодетных отцов в мирное время

Ранее Матвиенко предрекла Украине судьбу Ирака и Афганистана.

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