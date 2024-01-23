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Орбан пригласил премьера Швеции в Венгрию, чтобы обсудить членство в НАТО

Орбан пригласил премьера Швеции в Венгрию обсудить вступление в НАТО

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил приглашение своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссону посетить Будапешт, чтобы обсудить перспективы вступления Стокгольма в НАТО. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Сегодня я отправил приглашение премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону посетить Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО», — написал Орбан.

Ранее власти Швеции критически высказывались в адрес Венгрии, что вызвало непонимание в парламенте и МИДе страны.

21 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Турция и Венгрия действуют отдельно друг от друга по вопросу о вступлении Швеции в НАТО.

До этого глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция не сделала ничего, чтобы повысить уверенность в готовности для вступления в НАТО. В этой связи он предположил, что присоединение к альянсу не входит в приоритеты Стокгольма.

Ранее за скорейшее вступление Швеции в Североатлантический альянс выступили в Госдепе США.

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