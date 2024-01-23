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В Эстонии рассказали о механизмах передачи Киеву активов РФ

МИД Эстонии: создание механизма передачи Киеву активов России займет два года

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Depositphotos

Вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар рассказал о механизме передачи российских активов Украине. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По словам вице-канцлера, создание системы международных договоров для передачи Украине замороженных активов России займет один-два года, несмотря на то, что законопроект прошел в парламенте первое чтение.

«Может потребоваться некоторое время, чтобы создать такую систему. Это может занять один или два года с точки зрения международных договоров», — пояснил чиновник.

Кодар добавил, что сумма замороженных российских активов в Эстонии составляет около €30 млн.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что ЕС рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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