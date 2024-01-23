Госдума одобрила обращение к ООН после атак ВСУ против гражданского населения

Государственная дума РФ провела пленарное заседание, в ходе которого приняла обращение к ООН в связи с атаками украинских войск против мирных российских граждан. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

В ГД отметили, что обращение также направлено к международным парламентским организациям и законодательным органам стран мира. В документе действия Киева охарактеризованы как «бесчеловечная политика» и «варварство».

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации выражают крайнее возмущение <...> политикой киевского режима, который в своей бессильной злобе использует <...> террористические методы, пытаясь запугать гражданское население приграничных российский территорий», — говорится в тексте обращения.

По мнению законодателей, западные партнеры Киева несут полную ответственность за действия украинских войск. В документе подчеркивается, что подобные атаки против мирных граждан не останутся без ответа со стороны Москвы.

«Депутаты Государственной думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира осудить кровавые злодеяния киевских властей, дать правовую оценку продолжающимся нарушениям ими норм международного гуманитарного права», — указано в тексте обращения.

21 января украинские войска обстреляли центр города Донецка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по рынку, в результате чего пострадали 52 человека. Как сообщил мэр населенного пункта Алексей Кулемзин, из них спасти удалось только 25 жителей.

Ранее на Западе рассказали о реакции местных СМИ на обстрел Донецка со стороны украинских войск.