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В РФ увидели первый шаг Киева к признанию потери нескольких субъектов

Крымский общественник Смирнов: Киев сделал шаг к признанию новых регионов РФ

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российский общественник, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Киев сделал первый шаг к признанию за Россией нескольких регионов — Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам общественника, об этом свидетельствует законопроект о гражданстве, который подразумевает лишение гражданства Украины при наличии российского паспорта.

«Принятие данного закона будет означать фактически первый шаг к тому, что Украина признает добровольное приобретение российского гражданства», — пояснил Смирнов.

Он добавил, что таким образом украинские законодатели признают и российский статус ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

До этого Forbes со ссылкой на агентство АКРА сообщал, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области получили 513 млрд рублей из бюджета в 2023 году.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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