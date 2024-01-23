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В Госдуме призвали министра обороны ФРГ вспомнить 1945 год

Депутат Шеремет призвал министра обороны ФРГ Писториуса вспомнить 1945 год

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы России от Республики Крым Михаил Шеремет призвал министра обороны Германии Бориса Писториуса вспомнить историю и победный для СССР 1945 год. Об этом сообщает РИА Новости.

23 января Писториус, выступая на телеканале ZDF, призвал немцев осознать опасность возможного военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к такому сценарию и учитывать возможность его наступления.

Шеремет назвал слова Писториуса «измышлениями нашкодившего безграмотного фашиста», который не может смириться с поражением своей страны и требует реванша.

Призвав вспомнить историю Второй мировой войны, Шеремет подчеркнул, что Россия никогда не была агрессором, она защищала свои территории, всегда вела очень осторожную и ответственную политику, не допуская себе «провокационных и бестолковых заявлений», поскольку обладает современным сверхмощным оружием.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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