Депутат Государственной думы России от Республики Крым Михаил Шеремет призвал министра обороны Германии Бориса Писториуса вспомнить историю и победный для СССР 1945 год. Об этом сообщает РИА Новости.

23 января Писториус, выступая на телеканале ZDF, призвал немцев осознать опасность возможного военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к такому сценарию и учитывать возможность его наступления.

Шеремет назвал слова Писториуса «измышлениями нашкодившего безграмотного фашиста», который не может смириться с поражением своей страны и требует реванша.

Призвав вспомнить историю Второй мировой войны, Шеремет подчеркнул, что Россия никогда не была агрессором, она защищала свои территории, всегда вела очень осторожную и ответственную политику, не допуская себе «провокационных и бестолковых заявлений», поскольку обладает современным сверхмощным оружием.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.