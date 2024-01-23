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Фракция премьера Японии официально объявила о роспуске

Фракция премьера Японии объявила о роспуске из-за финансового скандала

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Philip Fong/Pool via Reuters

Фракция премьер-министра Японии Фумио Кисиды «Котикай» заявила о роспуске. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, решение было принято на внеочередном собрании фракции во вторник.

«Руководители, в том числе генеральный секретарь Такуми Немото, бывший министр здравоохранения, труда и социального обеспечения, объяснили своим членам обстоятельства, приведшие к роспуску», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что причиной роспуска фракции стала недобросовестная финансовая отчетность. Кисида сложил с себя полномочия главы фракции в декабре 2023 года.

19 января Кисида объявил журналистам о роспуске своей фракции из-за финансового скандала.

Глава японского правительства отметил, что другие фракции не подлежат роспуску, но призвал к разработке правил политических организаций для восстановления доверия к политике.

Ранее Россия расторгла соглашение о о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

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