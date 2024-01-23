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В МИД России раскритиковали указ Зеленского о регионах РФ

Посол МИД РФ Мирошник назвал указ Зеленского контрпродуктивным

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что указ Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» — «контрпродуктивная история и попытка копаться в делах России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, указ может стать спусковым крючком для жесткого формулирования позиции из-за ущемления прав русских на Украине. Он считает решение Зеленского попыткой украинских властей влезть во внутреннюю политику и повестку РФ.

Мирошник обратил внимание, что есть ряд украинских законов, которые нарушают права русскоговорящих на территории Украины. «Это такой этноцид, лингвоцид, абсолютное издевательство над людьми, их исконными корнями», — заключил дипломат.

22 января Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». В качестве регионов, в которых исторически проживали украинцы, в документе названы Ростовская, Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области и Краснодарский край.

В указе также отмечается необходимость обеспечить украинцам, которые проживают в России, права на образование на украинском языке, доступ к украиноязычным средствам массовой информации и право на мирное собрание. Зеленский поручил разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, включая исторически населенные ими земли.

Ранее на Украине оценили шансы мобилизовать беженцев, проживающих за границей.

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