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В Кремле отреагировали на попытки ЦРУ вербовать россиян

Песков назвал ошибку, допущенную ЦРУ при создании ролика для вербовки россиян

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Павел Бедняков/РИА Новости

В Кремле видели размещенный в соцсетях ролик, призывающий россиян сотрудничать с ЦРУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Он подчеркнул, что разведки разных стран часто прибегают к использованию социальных сетей, однако они совершили ошибку, разместив видео в X (бывший Twitter).

«Разведки разных стран мира часто прибег к соцсетям. Ежегодно это делает и ЦРУ. Но надо чтобы кто-то сообщил в ЦРУ, что у нас «ВКонтакте» популярнее, чем запрещенная Х», — сказал Песков.

Песков сделал еще ряд заявлений. Он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ближайшей поездке главы российского государства Владимира Путина в Турцию. Представитель Кремля отметил, что контакты на высшем уровне ведутся, но нужно дождаться официальной информации.

Песков также анонсировал участие президента России Владимира Путина в церемонии залития первого бетона на четвертом энергоблоке АЭС Эль-Дабаа в Египте.

Ранее Песков прокомментировал данные о сотрудничестве украинских спецслужб с ЦРУ.

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