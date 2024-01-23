В Евросоюзе зашли в тупик по новым санкциям против России

Европейский союз (ЕС) испытывает трудности в разработке новых санкционных ограничений против России, поскольку «все крупные объекты» уже попали под рестрикции или недоступны для подобных мер. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По информации собеседника издания, ключевая проблема связана с тем, что все крупные российские объекты уже попали под санкции, а другие – ядерная энергетика или сжиженный природный газ – остаются недоступными для ограничений.

Как пишет Politico, некоторые страны Евросоюза, включая Венгрию, выступили против санкций в отношении российского ядерного сектора. Также отмечается, что в политическом объединении не поддерживают рестрикции в отношении СПГ из России.

До этого руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что работа Европейского союза (ЕС) над новым, 13-м пакетом антироссийских санкций является «видимостью деятельности».

Министр подчеркнул, что в новый пакет рестрикций евродипломаты предлагали включить запрет на экспорт в РФ средств и деталей, которые можно использовать в военной промышленности, «новые сферы и новых людей».

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций против России.