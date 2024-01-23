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Хуситы пообещали ответить на удары США и Британии по Йемену

Хуситы заявили, что обстрелы США и Британии не останутся без ответа

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Khaled Abdullah/Reuters

Глава Высшего революционного комитета движения хуситов «Ансар Аллах» Мохаммед Али аль-Хуси посоветовал Соединенным Штатам и Великобритании «ожидать ответа каждую минуту», после того, как Вашингтон и Лондон нанесли очередные удары по восьми объектам движения на территории Йемена. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы говорим американцам и британцам... Будьте уверены в том, что каждая операция и любая агрессия против нашей страны не останется без ответа, и ожидайте ответа каждую минуту, если не каждую секунду», — написал Мохаммед Али аль-Хути.

До этого в Вашингтоне и Лондоне заявили, что американские и британские военные, выполняя приказы своих правительств, и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные удары по восьми объектам хуситов в Йемене.

В заявлении отмечается, что высокоточные удары были нанесены по подземному хранилищу хуситов, а также по ракетным и авиационным объектам движения «Ансар Аллах». Эти удары ослабят возможности хуситов нападать на суда, идущие по международным торговым маршрутам.

Ранее политолог объяснил, чем для Запада может обернуться конфликт с хуситами.

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