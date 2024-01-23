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В НАТО не увидели непосредственных угроз со стороны РФ для союзников

Генсек НАТО Столтенберг: альянс пока не видит угроз со стороны РФ для союзников

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Yves Herman/Reuters

НАТО пока не видит угрозы со стороны РФ против какой-либо из стран — членов организации. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По его словам, руководство НАТО внимательно наблюдает за действиями российских властей. При этом Столтенберг подчеркнул, что организация усиливает свое присутствие на «восточном фланге» ради предотвращения возможных нападений на союзников.

«Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников», — добавил генеральный секретарь альянса.

18 января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Каволи сообщил о планах организации провести масштабные учения Steadfast Defender-2024. Он отметил, что тренировки продлятся несколько месяцев подряд и станут «крупнейшими за последние десятилетия».

Позже начальник Генерального штаба Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал нарастить военную мощь страны на случай войны против РФ. Аналогичное заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, который обратил внимание на серьезную опасность начала вооруженного конфликта с РФ.

Ранее экс-начальник миссии НАТО в РФ рекомендовал Украине не стесняться агрессии в отношении российских граждан.

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