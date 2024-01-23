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В США обеспокоились фейковым аудиосообщением Байдена перед праймериз в Нью-Гемпшире

Bloomberg: фейковое сообщение Байдена вызвало беспокойство в США перед выборами

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Evelyn Hockstein/Reuters

Мировые эксперты по дезинформации встревожены влиянием политических фейков на выборы после публикации фальшивого аудиосообщения, в котором якобы президент США Джо Байден выступает с призывом не голосовать на праймериз в Нью-Гемпшире. Об этом пишет Bloomberg.

«Приберегите свой голос для ноябрьских выборов», — говорится в фейковом аудиосообщении Байдена, которое распространяется в Соединенных Штатах.

По мнению экспертов, в этом году искусственный интеллект будет использоваться на выборах по всему миру ради достижения политической выгоды, и наибольшие опасения вызывают звуковые фейки. Их легко создавать и редактировать, но сложно отследить, отмечается в материале.

«Настал момент политического дипфейка», — сказал президент аналитического центра по защите прав потребителей Public Citizen Роберт Вайсман. Он также заявил о необходимости принять законодательные меры по защите от дипфейков, чтобы избежать «электорального хаоса».

Как отмечается в материале, злоумышленники используют фейковые сообщения не только для влияния на общественное мнение, но и для того, чтобы помешать избирателям прийти на участки.

«Даже если такая дезинформация вносит путаницу, которая затрагивает лишь несколько сотен или тысяч голосов, она может иметь значение с точки зрения результатов и результатов», — считает Ник Диакопулос, профессор Северо-Западного университета США.

Ранее сообщалось, что правительство Британии использует искусственный интеллект для облегчения работы.

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