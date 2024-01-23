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В США заявили, что Иран напрямую вовлечен в нападения в Красном море

В ВМС США заявили, что Иран прямо вовлечен в нападения на корабли в Красном море

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что Иран «непосредственно вовлечен» в нападения на корабли в Красном море, которые обстреливают хуситы. Его слова приводит Associated Press.

«Я скажу, что Иран явно финансирует, обеспечивает ресурсами, снабжает и проводит обучение [хуситов]… Очевидно, что они в это непосредственно вовлечены. Никакого секрета здесь нет», — заявил Купер.

Он признал, что нападения прокси-сил Ирана расширились. Ранее они угрожали только Персидскому заливу и Ормузскому проливу, однако сейчас речь идет о всем Ближнем Востоке.

«Очевидно, что действия хуситов, вероятно, с точки зрения их нападений на торговое судоходство, являются наиболее значительными, которые мы видели за последние два поколения», — сказал Купер.

5 января Брэд Купер заявил, что силы под руководством Вашингтона в Красном море менее чем за месяц сбили 19 беспилотников и ракет, запущенных хуситами, однако нет признаков того, что они собираются прекратить обстрелы коммерческих кораблей.

Ранее стало известно о дальнейших планах США в операции против хуситов.

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