Трамп назвал отличие Байдена от Путина и Си Цзиньпина

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны и желают им успеха, в отличие от нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Они [Путин и Си] любят свои страны, и они хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас человек [Байден] который, по моему мнению, не способен на это», — сказал Трамп.

По его словам, «нравится вам это или нет», но лидеры России и КНР очень умные и влиятельные люди.

Также Трамп в очередной раз высмеял Байдена из-за «неспособности связать и двух слов» и за его казусы на публичных мероприятиях. Действующий глава государства «чрезвычайно некомпетентен», считает республиканец.

До этого Трамп высказал точку зрения, что во время президентского срока его политические соперники и коллеги боялись и уважали, но с президентом России Владимиром Путиным он ладил. Бывший американский президент также очень высоко оценил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого считает умным политиком. Также Трамп отметил, что во время президентского срока он имел достойную репутацию.

Ранее Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом.