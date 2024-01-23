Лавров рассказал о психологических комплексах США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у США обострились комплексы превосходства и безнаказанности. С таким заявлением он выступил в интервью для телеканала CBS News, передает ТАСС.

По словам Лаврова, в ходе своих первых двух сроков на посту главы государства президент РФ Владимир Путин демонстрировал «огромные» проявления доброй воли по отношению к США, однако Вашингтон их полностью проигнорировал. Сейчас шаги к выправлению ситуации должны делать те, кто допустил эти ошибки.

«Те, кто просто говорил (о президенте Владимире Путине. — «Газета.Ru»): «ну, этот парень такой хороший, что мы просто будем держать его у себя в кармане». Те, кто просчитались во всем», — подчеркнул он.

Министр добавил, что после распада СССР Соединенные Штаты проводили «неприемлемую» политику, однако не вынесли из нее «ни единого урока».

До этого Лавров упрекнул администрацию Байдена за нежелание вести диалог с Россией.

22 января Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».