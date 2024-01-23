В Крыму раскритиковали указ Зеленского об «исторических землях»

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов назвал политически безграмотным и бессмысленным указ украинского лидера Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Мурадова, Россия без внимания со стороны Зеленского обеспечивает языковые, культурные и иные базовые права всех проживающих на своей территории народов и национальных групп, представляющих единую российскую нацию. В частности, он указал на то, что в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые перешли к РФ после проведенных там референдумов, украинский язык по-прежнему имеет статус государственного регионального языка.

Постпред подчеркнул, что у Зеленского не получится, в том числе и при помощи стран Запада, разделить на враждующие лагеря единый народ России, ущипнуть от него его неотъемлемую часть — малороссов.

22 января Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». В качестве регионов, в которых исторически проживали украинцы, в документе названы Ростовская, Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области и Краснодарский край.

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