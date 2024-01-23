Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал, зачем необходимо создать палестинское государство

Лавров: в арабском мире будет жестокость, пока нет палестинского государства

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что арабский и мусульманский мир будет ожидать все больше жестокости, пока не будет создано палестинское государство. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Я убежден, что пока не будет справедливости, пока не будет создано палестинское государство, все больше и больше жестокости будет возникать время от времени в Палестине или другой части арабского и мусульманского мира», — поделился российский министр.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом подчеркнул, что Ливан не должен быть втянут в палестино-израильский конфликт.

Лавров также выразил свою озабоченность эскалацией конфликта и призвал к коллективным усилиям для прекращения огня в Газе и решения гуманитарных проблем.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами