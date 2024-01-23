Лавров рассказал, зачем необходимо создать палестинское государство

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что арабский и мусульманский мир будет ожидать все больше жестокости, пока не будет создано палестинское государство. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Я убежден, что пока не будет справедливости, пока не будет создано палестинское государство, все больше и больше жестокости будет возникать время от времени в Палестине или другой части арабского и мусульманского мира», — поделился российский министр.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом подчеркнул, что Ливан не должен быть втянут в палестино-израильский конфликт.

Лавров также выразил свою озабоченность эскалацией конфликта и призвал к коллективным усилиям для прекращения огня в Газе и решения гуманитарных проблем.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.