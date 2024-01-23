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Франция резко отреагировала на упреки Германии в недостаточной поддержке Украины

SZ: Франция резко отреагировала на упреки ФРГ в недостаточной помощи Украине

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Франция резко отреагировала на упреки со стороны ФРГ в недостаточной поддержке Украины, немецкий канцлер Олаф Шольц потребовал увеличения военной помощи Украине. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Издание напомнило, что Киев провалил свое контрнаступление, а республиканцы в конгрессе США не хотят выделять украинской стороне новую финансовую помощь. В связи с этим всем в Европе опасаются, что Украина может проиграть России или столкнуться с серьезными трудностями уже в 2024 году.

Поэтому ряд европейских лидеров призвали увеличить поставки украинским Вооруженным силам вооружения и боеприпасов, к этой группе прежде всего относится Шольц.

По данным газеты, канцлер Германии открыто потребовал от других стран Европейского союза последовать примеру его страны, удвоившей помощь Украине в этом году до €8 млрд. В первую очередь его призыв был обращен к Италии, Испании и Франции.

Европейский дипломат сообщил газете, что Германия в 2024 году пообещала Киеву €8 млрд, Нидерланды – €2,5 млрд, в то время как от Франции «ничего подобного не слышали».

Согласно информации Süddeutsche Zeitung, глава минобороны Франции Себастьян Лекорню «желчно» отреагировал на подобные упреки. Он прокомментировал информацию Кильского института мировой экономики о том, что французское государство оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика. По словам Лекорню, там «смешали все в кучу».

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.

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