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Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения

Токаев посетит Алма-Ату и проведет совещание в связи с землетрясением в городе

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24–25 января посетит Алма-Ату, где зафиксировали пятибалльное землетрясение, и проведет совещание о ситуации в городе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава государства посетит несколько объектов, в том числе здание администрации, отремонтированное после прошедших в стране в январе 2022 года протестов. Там президент и проведет совещание, уточнил Уали.

Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировали в ночь на 23 января в Китае недалеко от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр находился в 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС, о подземных толчках сообщали в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Азербайджане.

Также в 278 километрах к юго-востоку от Алма-Аты, на границе Киргизии и Китая, специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8, утром 23 января произошло еще одно землетрясение интенсивностью 2 балла.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.

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