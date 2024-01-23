Байден перепутал двух министров своего правительства

Президент США Джо Байден перепутал двух своих министров, сообщает британская газета Daily Mail.

По данным газеты, во время совещания глава государства перепутал министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерру.

Байден выразил благодарность своему советнику по гендерной политике Джен Кляйн, после чего поблагодарил Бесерру, который по словам президента, сидел рядом с Кляйн.

Однако, как подчеркнула газета, рядом с Кляйн находился Майоркас, в то время как Бесерра вообще не присутствовал на мероприятии, а принимал в нем участие с помощью видеосвязи.

Примечательно, что Байден так ошибся всего через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что интеллект ее руководителя находится в хорошем состоянии.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что сфотографировался на мероприятии с женщиной, которая в тот момент на самом деле находилась в другом штате.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.