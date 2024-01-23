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Байден перепутал двух министров своего правительства

Daily Mail: Байден перепутал двух своих министров

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден перепутал двух своих министров, сообщает британская газета Daily Mail.

По данным газеты, во время совещания глава государства перепутал министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерру.

Байден выразил благодарность своему советнику по гендерной политике Джен Кляйн, после чего поблагодарил Бесерру, который по словам президента, сидел рядом с Кляйн.

Однако, как подчеркнула газета, рядом с Кляйн находился Майоркас, в то время как Бесерра вообще не присутствовал на мероприятии, а принимал в нем участие с помощью видеосвязи.

Примечательно, что Байден так ошибся всего через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что интеллект ее руководителя находится в хорошем состоянии.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что сфотографировался на мероприятии с женщиной, которая в тот момент на самом деле находилась в другом штате.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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