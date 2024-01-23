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Аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС

В Аргентине 15 депутатов потребовали от властей страны обосновать отказ от БРИКС

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Carl Recine/Reuters

Группа из 15 оппозиционных депутатов конгресса Аргентины потребовали от правительства президента Хавьера Милея предоставить обоснование решения об отказе от вступления страны в группу БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ за подписью законодателей блока «Союз за Родину» (UxP).

В нем политики попросили разъяснить и обосновать решение о выходе Аргентины из группы БРИКС.

По словам депутата Флоренсии Кариньяно, которая подписала документ, все провинции страны экспортируют продукцию в какое-либо государство группы БРИКС. В качестве примера она привела сельскохозяйственную провинцию Санта-Фе. Этот регион направляет в страны БРИКС более 26% своего экспорта.

«Санта-Фе в 2023 году экспортировала товаров на сумму более 1,4 млрд долларов по каждому из трех основных коммерческих направлений провинции: в Индию, в Китай и в Бразилию», — сказала Кариньяно в беседе с агентством.

В запросе к исполнительной власти, который сформулировал экс-глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро, говорится, что отказ от участия в БРИКС нанесет ущерб региональной экономике, «порождая новые споры» с основными деловыми партнерами страны.

В конце декабря Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.

Ранее Милей заявил, что противники его политики страдают стокгольмским синдромом.

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