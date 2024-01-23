Министр иностранных дел Ливана заявил, что война не покажется Израилю «пикником»

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что предупреждает Израиль о том, что в случае начала войны она не станет легкой прогулкой для израильской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что израильские власти должны понимать, что война не окажется для них пикником.

Глава ливанского МИД призвал остановить боевые действия в секторе Газа. По его словам, войне в Газе должен быть положен конец.

Кроме того, в интервью газете «Известия» политик заявил, что вооруженное столкновение на Ближнем Востоке стало чрезвычайно масштабным и вышло за рамки локального конфликта. При этом он выразил надежду, что конфликт не приобретет еще более значительные размеры.

Ливанский дипломат отметил, что Россия в Совете Безопасности ООН играет ключевую роль для стабилизации обстановки в ближневосточном регионе. Бу Хабиб подчеркнул, что Россия всегда выступает за достижение мира в Палестине.

Ранее сообщалось, что во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Ливан не должен быть втянут в палестино-израильский конфликт.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.