На Украине предложили лишать гражданства получивших паспорт России украинцев

Законопроект о множественном гражданстве, внесенный в Верховную раду, предусматривает с рядом исключений, что украинцы, получившие российской паспорт, лишатся гражданства Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, также украинского гражданства предлагается лишать за использование гражданином Украины, у которого есть гражданство зарубежной страны, на территории Украины паспорта иностранца, «следствием которого является создание угроз национальной безопасности или национальным интересам Украины».

Кроме того, основанием для лишения может являться приобретение лицом украинского гражданства «вследствие представления ложных сведений, поддельных документов, сокрытие любого существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины».

Проект закона также предусматривает лишение гражданства за невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам конституции и истории Украины и на уровень владения государственным языком. Кроме того, украинского гражданства могут лишить из-за прохождения человеком военной службы по контракту в «государстве-агрессоре или государстве-оккупанте».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о множественном гражданстве.

По его словам, гражданство страны смогут иметь эмигранты во всех странах мира, кроме России, а также иностранные добровольцы, которые воюют на стороне ВСУ.

Ранее сообщалось, что один из соратников Зеленского оказался гражданином России.