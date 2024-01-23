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В Германии призвали готовиться к войне с Россией

Министр обороны ФРГ Писториус призвал военных готовиться к конфликту с Россией

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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на телеканале ZDF, призвал свою страну осознать опасность возможного военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к такому сценарию и учитывать возможность его наступления.

Писториус отметил, что Германия должна вооружиться на случай конфликта и уже работает в этом направлении вместе со своими союзниками в НАТО. Министр также высказал идею формирования немецкой бригады в Прибалтике, которая к 2027 году станет полностью боеспособной.

Ранее из-за сильной нехватки кадров в немецком бундесвере обсуждают возможность привлечения на службу солдат без гражданства Германии, а также женщин. В свою очередь, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразила мнение, что при поиске потенциальных военнослужащих власти должны «мыслить более по-европейски», а солдаты без немецкого паспорта смогут быстрее получить его благодаря успешной службе в бундесвере.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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