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Трамп считает, что Байден снимется с президентских выборов

Трамп уверен, что Байден выйдет из предвыборной гонки

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Reuters

Американский политик Дональд Трамп считает, что действующий президент США Джо Байден выйдет из предвыборной гонки. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Fox News, передает РИА Новости.

«Лично я так думаю», — сказал Трамп.

Ранее бывший американский президент Трамп заявлял, что Соединенные Штаты превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности Байдена. По его мнению, демократия в США в опасности «из-за некомпетентности Байдена». Он также высказывал мнение, что у нынешнего президента США были хорошие намерения, но в итоге он «разрушил» страну.

До этого политик во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир заявил, что Джо Байдену нельзя доверить даже управление кондитерским магазином. По его словам, из-за политики президента США страну ждет экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929–1939 гг.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

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