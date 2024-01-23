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В Белом доме рассказали, что будет, если США прекратят поддержку Украины

Кирби: если США откажутся от поддержки Киева, то союзники могут поступить так же

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Evelyn Hockstein/Reuters

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что страны Запада могут отказаться от поддержки Украины, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Киеву, передает РИА Новости.

«Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от продержки Украины», — сказал он во время брифинга.

Он также указал, что «это будет иметь потенциально катастрофические последствия» для украинского государства.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о возможном скором заключении сделки с представителями Республиканской партии по поставкам помощи Украине.

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса США о дальнейшем финансировании.

До этого Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям.

Ранее в США назвали причины отказа Запада от финансовой помощи Киеву.

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