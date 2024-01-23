В ЕС заявили, что нарушение суверенитета Армении будет иметь последствия для Азербайджана

Нарушение Азербайджаном суверенитета Армении будет иметь серьезные последствия для Баку. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Как отметил Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, территориальные претензии президента Азербайджана Ильхама Алиева вызывают серьезное беспокойство в Евросоюзе.

«Любое нарушение армянской территории и суверенитета будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном», — подчеркнул он и призвал азербайджанскую сторону вернуться к конструктивному диалогу с армянской по вопросу подписания мирного договора между ними.

20 января армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии того, что у них нет скрытых территориальных претензий друг к другу.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.