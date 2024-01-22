Axios: Израиль для освобождения заложников предложил на два месяца прекратить бои

Израиль через катарских и египетских посредников передал палестинскому движению ХАМАС предложение о прекращении на два месяца боевых действий в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на двух анонимных израильских чиновников, сообщает интернет-портал Axios.

По словам чиновников, 10 дней назад израильское правительство утвердило параметры нового предложения по освобождению заложников, которые существенно отличаются от прежних вариантов, отвергнутых палестинской стороной.

Согласно новому предложению, освобождение всех заложников будет осуществлено в несколько этапов. На первом этапе должны быть освобождены женщины, мужчины старше 60 лет и заложники, находящиеся в тяжелом физическом состоянии. Затем начнется освобождение всех гражданских мужчин-заложников и женщин-военнослужащих. И, наконец, на финальной стадии будут освобождены все израильские мужчины-военнослужащие.

Все это время, утверждают источники информации, Израиль готов соблюдать полное прекращение огня, которое может продлиться в общей сложности два месяца.

Ранее сообщалось, что группа родственников израильтян, которые были захвачены в заложники во время вторжения ХАМАС 7 октября и сейчас удерживаются в секторе Газа, ворвалась на заседание парламента в Иерусалиме с требованием, чтобы власти предпринимали больше усилий для их освобождения.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.