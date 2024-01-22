Глава евродипломатии раскритиковал настроения в ЕС по поводу угрозы нападения РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не понимает настроения некоторых политиков и высокопоставленных военных в странах Евросоюза из-за возможной угрозы нападения со стороны России. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам (о вероятности нападения России в обозримом будущем. — «Газета.Ru»): через пять, восемь лет или два, или три года, — я не знаю...» — цитирует агентство Борреля.

Он отметил, что ЕС должен быть готов оказывать помощь Украине, так как в настоящий момент там продолжается военный конфликт.

По его словам, не нужно предвосхищать появление новых проблем и сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы украинский конфликт не распространился дальше.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что не стоит гадать, что «произойдет через пять лет, у нас уже достаточно работы».

22 января начальник Генштаба ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что у Осло осталось немного времени для наращивания военной мощи, чтобы противостоять возможной агрессии со стороны России.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.