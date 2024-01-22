В США высказались о возможности вернуть Аляску России

В Госдепартаменте США заявили, что Россия не может никаким образом получить назад северный штат Аляска, территория которого была продана Соединенным Штатам в XIX веке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного чиновника ведомства.

«Думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США. Назад он (президент России Владимир Путин. — «Газета.Ru») ее не получит», — отметил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента, имя которого агентство не приводит.

Представитель высказался о статусе Аляски на брифинге, овтечая на вопрос одного из журналистов. При этом репортер заявил, что Путин якобы подписал указ, в котором говорится о «незаконности» продажи Аляски. Журналист также перепутал дату договоренности между США и Российской империей, назвав 1983 год вместо 1867-го.

Вероятно на вопрос отвечал Ведант Пател, который занимает должность заместителя с июня 2022 года, а до этого он работал помощником пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства. Его биография и должность опубликованы на сайте Госдепартамента.

По версии РИА Новости, вопрос был вдохновлен указом Путина о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. Документ был опубликован 18 января.

Ранее историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской.