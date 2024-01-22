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Боррель анонсировал поездку на Украину

Боррель анонсировал визит на Украину в феврале

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Jean-Francois Badias/AP

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель анонсировал поездку на Украину в начале февраля. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после заседания глав МИД объединения в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, поездка состоится в первую или вторую неделю февраля.

Других подробностей Боррель не привел.

Ранее глава евродипломатии заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не сместит фокус внимания и не помешает поддержке Украины. Он также заверил, что «украинцам не стоит волноваться», поскольку поддержка от Европы останется столь же сильной, как и раньше.

До этого Боррель признал, что украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов. Он подчеркнул, что не согласен с утверждениями о том, что победа Украины невозможна, а поддержка государств Запада не продлится долго.

Ранее Боррель поддержал идею передачи Киеву дальнобойных ракет.

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