Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель анонсировал поездку на Украину в начале февраля. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после заседания глав МИД объединения в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, поездка состоится в первую или вторую неделю февраля.
Других подробностей Боррель не привел.
Ранее глава евродипломатии заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не сместит фокус внимания и не помешает поддержке Украины. Он также заверил, что «украинцам не стоит волноваться», поскольку поддержка от Европы останется столь же сильной, как и раньше.
До этого Боррель признал, что украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов. Он подчеркнул, что не согласен с утверждениями о том, что победа Украины невозможна, а поддержка государств Запада не продлится долго.
Ранее Боррель поддержал идею передачи Киеву дальнобойных ракет.