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Путин утвердил положение о федеральном кадровом резерве для госслужбы

Путин поручил кабмину оценить профессиональный уровень госслужащих

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину с 1 июня 2024 года провести оценку профессионального уровня государственных гражданских служащих. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.

Оценку профессионального уровня государственных гражданских служащих должны дать в РАНХиГС при президенте РФ.

Отмечается, что соответствующую оценку рекомендуется использовать руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций для назначения на должность управленцев.

Также правительству поручено обеспечить с 1 января 2025 года реализацию мероприятий по профессиональному развитию лиц, включенных в федеральный кадровый резерв.

16 января президент России Владимир Путин 16 января подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

Ранее Путин присвоил почетные звания воинским формированиям.

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