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Постпред КНР в ООН заявил, что переговоры по Украине нужно скорее возобновить

Постпред КНР Цзюнь: переговоры по Украине должны быть скорее возобновлены

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John Minchillo/AP

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил на Совбезе организации, что переговоры по Украине нужно как можно скорее возобновить. Об этом сообщает РИА Новости.

«Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Победителей в конфликте или войне нет. Мир не может быть достигнут отправкой вооружений на поле боя», — заявил он.

Он также призвал стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 22 января, также заявил в ООН, что Москва готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей страны у власти.

До этого сообщалось, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где сегодня состоится заседание Совета безопасности по Украине, которое запросила РФ.

Ранее политолог объяснил скрытый смысл визита Лаврова в Нью-Йорк.

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