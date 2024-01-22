Кличко засомневался, что Украина вступит в Евросоюз

Мэр Киева Виталий Кличко выразил сомнение, что Украина приближается к вступлению в Европейский союз (ЕС) из-за притеснения бизнеса и независимых СМИ. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Кличко написал, что крупные СМИ сообщают о преследованиях и угрозах в адрес независимых журналистов, которые не согласны с политикой действующей власти. Кроме того, речь идет о давлении на предпринимателей и бизнес.

«Все больше бизнесменов жалуется на обезумевшие поборы, на требования отдать долю в бизнесе или и отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут «найти русский след», — говорится в публикации.

В связи с этим Кличко задался вопросом, «действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС». Он также призвал осознать опасность подобного развития событий.

Из-за проводимой политики на Украине не останется тех, кто будет платить налоги, создавать рабочие места и инвестировать, а западные партнеры откажутся сотрудничать со страной, которая «скатывается в ужасное прошлое», считает мэр Киева.

«Такие процессы на Украине точно не приближают <…> европейское будущее», — констатировал Кличко.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что президент Украины проводит масштабную операцию по политической зачистке в преддверии окончания своего срока в марте 2024 года.

Ранее Кличко назвал авторитарной политику Зеленского.