Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров обвинил Украину в умышленных ударах по мирным жителям

Глава МИД Лавров: Украина сознательно наносит ракетные удары по жителям Донецка

Власти Украины сознательно наносят многочисленные ракетные удары по гражданским объектам и мирным жителям таких городов, как Донецк и Белгород. Об этом на заседании Совбеза ООН по Украине заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно и преднамеренно бьют по сугубо гражданским объектам», — отметил министр.

Лавров в качестве примеров привел действия украинских военных при обстреле жилых кварталов Белгорода 30 декабря 2023 года и по рынку и магазинам Донецка 21 января этого года.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 22 января. Министр выступает с речью на заседании Совбеза ООН по поводу поставок Киеву западных вооружений.

Из-за участившихся обстрелов военных Украины жители Белгорода стали более внимательно и серьезно относиться к сообщениям о ракетной опасности в городе. При этом некоторые горожане предпочли временно уехать из Белгорода.

Ранее Лавров рассказал, на каких условиях Россия готова к переговорам с Украиной.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами