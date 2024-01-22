Лавров обвинил Украину в умышленных ударах по мирным жителям

Власти Украины сознательно наносят многочисленные ракетные удары по гражданским объектам и мирным жителям таких городов, как Донецк и Белгород. Об этом на заседании Совбеза ООН по Украине заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно и преднамеренно бьют по сугубо гражданским объектам», — отметил министр.

Лавров в качестве примеров привел действия украинских военных при обстреле жилых кварталов Белгорода 30 декабря 2023 года и по рынку и магазинам Донецка 21 января этого года.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 22 января. Министр выступает с речью на заседании Совбеза ООН по поводу поставок Киеву западных вооружений.

Из-за участившихся обстрелов военных Украины жители Белгорода стали более внимательно и серьезно относиться к сообщениям о ракетной опасности в городе. При этом некоторые горожане предпочли временно уехать из Белгорода.

Ранее Лавров рассказал, на каких условиях Россия готова к переговорам с Украиной.