Лавров напомнил о причинах начала СВО

Россия начала спецоперацию на территории Украины не против местного населения, а против киевских властей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.

«Мы вынуждены были начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины», — заявил Лавров.

Лавров отметил, что армия РФ защитила население Донбасса от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев, которых в этой стране по-прежнему большинство.

За время выступления Лавров сделал еще несколько заявлений. Он сказал, что Запад с маниакальным упорством подталкивает Украину к продолжению вооруженного конфликта с Россией.

Лавров также призвал Запад осознать неэффективность «формулы мира» Зеленского. Он напомнил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей страны у власти.

Ранее главы МИД России и Сирии обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.