Лавров: Запад толкает Украину к противостоянию с Россией

Запад с маниакальным упорством подталкивает Украину к продолжению вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, сообщает ТАСС.

«Западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния», — сказал российский министр.

Он также отметил, что союзники Киева продолжают нагнетать конфликт, несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины на поле боя.

В ходе заседания российский дипломат подчеркнул, что большинство экспертов понимают, что урегулированию конфликта на Украине мешает западная поддержка Киева, при этом руководство Украины находится «в агонии».

22 января Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на заседание Совбеза по Украине, которое запросила РФ.

Отмечается, что заседание было созвано в связи с поставками Киеву западных вооружений. Одной из главных его тем будет вчерашний обстрел Донецка.

Ранее политолог объяснил скрытый смысл визита Лаврова в Нью-Йорк.