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Лавров заявил о том, что Запад мешает урегулированию на Украине

Лавров: Запад мешает урегулированию на Украине, чьи власти находятся «в агонии»

Большинство экспертов согласны с тем, что урегулированию конфликта на Украине мешает западная поддержка Киева, при этом руководство Украины находится «в агонии». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

«Сегодня подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка Западом киевского режима», — сказал Лавров, отметив, что Киев не способен нанести стратегическое поражение России, хотя к этому его призывают западные союзники.

22 января глава МИД Лавров приехал в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где проходит заседание Совета безопасности по Украине, которое запросила РФ.

Отмечается, что заседание было созвано из-за поставок Киеву западных вооружений. Одной из главных его тем будет вчерашний обстрел Донецка.

Ранее политолог объяснил скрытый смысл визита Лаврова в Нью-Йорк.

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