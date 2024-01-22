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Сербию призвали ввести санкции против России

Послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России

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Darko Vojinovic/AP

Послы Германии и Франции Анке Конрад и Пьер Кошар в Сербии призвали Белград ввести санкции против России, отреагировать на жалобы на нарушения в ходе выборов, сделать шаги по соглашениям с Косово, а также обозначить вступление в Евросоюз «национальным приоритетом». Об этом говорится в их совместной статье для здания «Политика», передает РИА Новости.

В тексте они указали, что место для Сербии в Европейском союзе уже «зарезервировано». Послы также поприветствовали участие Белграда в обеспечении безопасности континента.

«Призываем подтвердить эту позитивную динамику продолжением поддержки Украины и применением санкций, направленных на противодействие агрессивной войне, которую Россия ведет против той страны и ее народа», — говорится в тексте.

Дипломаты также призвали отреагировать на жалобы, связанные с нарушениями на парламентских и муниципальных выборах, выполнить рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и «отказаться от дискурса о недоверии ЕС и обвинений во вмешательстве в адрес некоторых стран-членов».

Представители ФРГ и Франции также напомнили о необходимости соблюдения заключенных с Приштиной соглашений.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с Китаем и Россией и не собирается вводить санкции для удовлетворения какой-либо третьей стороны.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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