Посол Британии заявил, что Украина не получит обещанные минные тральщики до конца СВО

Посол Великобритании на Украине Мартин Харрис подтвердил, что Киев не получит обещанные Лондоном минные тральщики типа Sandown из-за действия Конвенции Монтре и позиции Турции до конца СВО. Об этом он заявил в интервью изданию «Европейская правда».

«Конвенция Монтре запрещает прохождение военных судов через Босфор и Дарданеллы во время боевых действий в Черном море. Великобритания является стороной Конвенции, и мы поддерживаем эту позицию», – сказал Харрис.

До этого Стамбул проинформировал союзников по НАТО, что не пустит в свои проливы минные тральщики, которые ранее Лондон передал Украине.

Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре о проливах.

Турция с 1936 года придерживается постулатов Конвенции Монтре, и не отказалась от них после начала конфликта на Украине. Это, по словам турецких властей, помогло избежать эскалации напряженности в водах Черного моря.

Ранее стало известно, когда начнет работу противоминная группа в Черном море.