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Посол Британии заявил, что Украина не получит обещанные минные тральщики до конца СВО

Посол Британии Харрис: Украина не получит обещанные тральщики до конца СВО

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Foreign, Commonwealth & Development Office

Посол Великобритании на Украине Мартин Харрис подтвердил, что Киев не получит обещанные Лондоном минные тральщики типа Sandown из-за действия Конвенции Монтре и позиции Турции до конца СВО. Об этом он заявил в интервью изданию «Европейская правда».

«Конвенция Монтре запрещает прохождение военных судов через Босфор и Дарданеллы во время боевых действий в Черном море. Великобритания является стороной Конвенции, и мы поддерживаем эту позицию», – сказал Харрис.

До этого Стамбул проинформировал союзников по НАТО, что не пустит в свои проливы минные тральщики, которые ранее Лондон передал Украине.

Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре о проливах.

Турция с 1936 года придерживается постулатов Конвенции Монтре, и не отказалась от них после начала конфликта на Украине. Это, по словам турецких властей, помогло избежать эскалации напряженности в водах Черного моря.

Ранее стало известно, когда начнет работу противоминная группа в Черном море.

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