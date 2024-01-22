Глава МИД Венгрии высказался о работе ЕС над новым пакетом санкций против России

Руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что работа Европейского союза (ЕС) над новым, 13-м пакетом антироссийских санкций является «видимостью деятельности». Об этом сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что в новый пакет рестрикций евродипломаты предлагали включить запрет на экспорт в РФ средств и деталей, которые можно использовать в военной промышленности, «новые сферы и новых людей».

По его мнению, часть государств ЕС хотят создать видимость деятельности в набросках для 13-го санкционного пакета. Сийярто считает, что это их главный руководящий принцип.

До этого Bloomberg сообщил, что Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций против России.

Авторы статьи со ссылкой на свои источники пишут, что новые меры против РФ могут включать в себя новые списки с именами, дополнительные торговые ограничения и «подавление продолжающейся способности Москвы обходить санкции блока как через третьи страны, так и через компании в ЕС».

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.