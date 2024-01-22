Захарова назвала главу МИД Франции непрофессионалом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французское правительство может дистанцироваться от собственного народа, говоря о том, что на Украине в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) не воюют граждане Франции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так она отреагировала на заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.

«Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек, не стал бы придумывать ничего про «манипуляции России» и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции», — написала она.

По ее словам, французское правительство могло окончательно дистанцироваться от своего народа.

Захарова отметила, что в средствах массовой информации появился список французских наемников, существование которых отрицает Сежурне.

В Минобороны Франции заявляли, что не могут запретить французам воевать на Украине, однако подчеркнули, что находящиеся там французы никак не связаны с вооруженными силами Франции и военными институтами государства.

Ранее в Госдуме предложили обратиться к парламенту Франции из-за наемников на Украине.