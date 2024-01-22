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В США назвали праймериз в Нью-Гемпшире последним шансом остановить Трампа

Bloomberg: праймериз в Нью-Гемпшире являются последним шансом остановить Трампа

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Elizabeth Frantz/Reuters

Для членов Республиканской партии США, которые не поддерживают выдвижение Дональда Трампа на пост главы государства, праймериз в Нью-Гемпшире представляют лучший и, возможно, единственный шанс, чтобы остановить его. Об этом пишет Bloomberg.

Как следует из текста, ставки в гонке за выдвижение на пост президента от республиканцев возросли после того, как Рон Десантис заявил, что не будет баллотироваться, и поддержал Трампа.

«Для Никки Хейли, последней серьезной соперницы Трампа от Республиканской партии, оставшейся в предвыборной гонке, Нью-Гэмпшир становится решающим моментом. Ее сторонники говорят, что у нее все еще есть шанс расстроить Трампа или, по крайней мере, занять второе место, но окно сужается», — пишет Bloomberg.

Таким образом, предстоящие праймериз станут суровым испытанием для республиканцев, которые не поддерживают Трампа, говорится в материале.

До этого сообщалось, что единственный конкурент кандидата в президенты США Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии — экс-представитель страны при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли — не намерена отказываться от президентской гонки и хочет в ней победить.

Ранее в США предрекли победу Трампа на праймериз в Нью-Гэмпшире.

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Выборы в США — 2024
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