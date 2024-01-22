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В «Альтернативе для Германии» допустили выход страны из Евросоюза

FT: в «Альтернативе для Германии» допускают выход ФРГ из Евросоюза

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Global Look Press

В случае победы на выборах партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) ФРГ может выйти из Евросоюза. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель.

По словам политика, сначала ее партия попытается устранить «дефицит демократии» и полномочия Еврокомиссии посредством реформ, а если не выйдет, то прибегнет к крайней мере.

«Если нам не удастся восстановить суверенитет стран — участниц ЕС, мы должны позволить гражданам принять решение, как это сделала Великобритания», — сказала Вайдель, имея в виду Brexit.

В FT отметили, что позиция АдГ противоречит взглядам основных партий Германии, а большинство немцев являются сторонниками членства ФРГ в Евросоюзе, согласно опросам.

До этого сообщалось, что Германии могут сократить субсидии правой партии «Альтернатива для Германии» вместо того, чтобы запрещать ее.

Ранее на протесты против АдГ в Германии вышли свыше 144 тысяч человек.

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