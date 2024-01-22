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В США испугались за американских наемников из-за задержки помощи Украине

Hill: задержка помощи от США несет угрозу воюющим на стороне ВСУ американцам

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Для американских наемников, воюющих на стороне Киева в рядах ВСУ, задержка военной помощи со стороны Вашингтона несет угрозу для жизни. Об этом пишет The Hill.

«Мы пытаемся передать ощущение срочности, что им [украинцам] нужна помощь прямо сейчас», — сказал американский наемник с позывным Джино.

Он рассказал о нехватке оружия и техники, а также о низком моральном духе украинцев на передовой спустя почти два года после начала изнурительной борьбы против России.

Другой собеседник Hill, ветеран войны в Афганистане, член отряда добровольцев в рядах ВСУ, который состоит из представителей 30 стран, рассказал о нехватке винтовок, отсутствии времени на обучение или подготовку к миссиям.

Кроме того, он отметил сильную зависимость от некоммерческих организаций, предоставляющих нелетальную помощь: бронежилеты, каски, ботинки, радиоприемники, приборы ночного видения и еду.

В связи с этим в материале отмечается, что задержки одобрения военной помощи Киеву со стороны конгресса США могут означать летальную разницу для американских наемников в рядах ВСУ.

До этого экс-разведчик США назвал законной целью РФ иностранных наемников на Украине.

Ранее в США заявили, что одобрение помощи Украине не приведет к победе Киева.

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