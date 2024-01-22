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Сийярто обвинил Евросоюз в «военном психозе» из-за Украины

Сийярто указал на военный психоз в Евросоюзе из-за Украины

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предрек сложные дискуссии в Европейском союзе (ЕС) о выделении помощи Украине, отметив, что политическое объединение находится в «военном психозе». Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перед встречей глав МИД стран Евросоюза.

«Будут жесткие дискуссии, потому что в Брюсселе, к сожалению, партия войны предлагает нам взять на себя обязательства по поставкам оружия Украине на много лет вперед — пока 5 миллиардов евро… Год новый, а военный психоз тот же», — написал Сийярто.

Он заявил, что у конфликта между Москвой и Киевом нет решения на поле боя, удивившись, как можно этого не видеть и не понимать. Продолжение противостояния несет только разрушение и потери, подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто писал, что Венгрия собирается в текущем году бороться за то, чтобы лидеры стран Европейского союза «открыли глаза» на свои ошибки и смогли их исправить.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что стратегия Евросоюза по конфликту на Украине потерпела неудачу, Россию не удастся победить, поэтому необходимо искать иной план действий.

Ранее В Венгрии рассказали, что необходимо для завершения конфликта на Украине.

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