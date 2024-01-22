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В МИД заявили о бессмысленности конференций по «мирной формуле» Зеленского

Замглавы МИД Грушко: конференции по «мирной формуле» Зеленского не имеют смысла

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Швейцария не стремится к диалогу с Россией относительно мирной конференции по Украине, а встречи, проводимые на основе «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, не имеют смысла. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Никаких поисков контактов не происходит. Любые такие сходки, как организуются по «формуле мира» Зеленского, они просто не имеют смысла», – подчеркнул дипломат.

Отмечается, что президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд после встречи с Зеленским рассказала, что украинский лидер попросил Швейцарию организовать конференцию на высшем уровне для обсуждения мирного урегулирования.

По словам Амхерд, ее страна намерена провести «мирную конференцию» по Украине в текущем году.

До этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс урегулирования конфликта на Украине, и необходимо найти способ включить Москву в этот процесс.

Ранее в США признали провал встречи в Давосе по украинской «формуле мира».

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