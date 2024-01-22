Политолог объяснил скрытый смысл визита Лаврова в Нью-Йорк на СБ ООН

Участие главы российского МИДа Сергея Лаврова в заседаниях Совбеза ООН в Нью-Йорке – это важный шаг, который скрывает за собой как открытые, так и скрытые планы, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его мнению, факт того, что министр пересек Атлантический океан, подтверждает его намерение сообщить «что-то важное» по Украине. Возможно, что Россия выступит с миротворческой инициативой, предположил он в беседе с телеканалом «360».

Визит Лаврова в США назвали «непростым» еще месяц, напомнил эксперт. По его мнению, очевидный план состоит в том, что политик донесет российскую позицию.

«Раз сам Лавров пересек Атлантический океан, значит, надо сказать что-то важное. И я надеюсь, что это будет какая-то серьезная миротворческая инициатива. Хотелось бы на это надеяться, но уверенности нет», — считает Станкевич.

Помимо этого, у Лаврова есть и другая, неочевидная цель, убежден эксперт. Так, на полях ООН глава МИДа может встретиться с представителями крупных держав и «протестировать» варианты дипломатического урегулирования не только на Украине, но и в других конфликтных регионах, полагает политолог. К примеру, обсудить конфликт в секторе Газа, который рискует вылиться в более масштабную эскалацию.

«Возможно, Лавров попытается об этом договориться. Один план будет виден на экранах, другой, скорее всего, пройдет кулуарно, и, может быть, там как раз состоятся какие-то главные договоренности», — заключил Станкевич.

Напомним, Лавров сегодня прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН по Ближнему Востоку и Украине. Его самолет преодолел путь от Москвы до США в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Сирии эскалацию конфликта в секторе Газа.